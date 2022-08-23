Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir depoda 150 bin TL değerinde sıvı yağ çalan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir depoda 150 bin TL değerinde sıvı yağ çalan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bulunan bir depodan yaklaşık 150 bin TL değerinde yağ çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 72 saat kamera görüntüsü izlenmiş, yapılan ayrıntılı kamera ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 4 şahıs, çalıntı 264 litre yağ ve muhtelif malzemeler ile yakalanarak gözaltına alınmış. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayla ilgili ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan ayrıca 1 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir” denildi.