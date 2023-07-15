Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, meşaleli yürüyüşle başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıl dönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Yeni Emniyet Kavşağı’nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan İskele Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Beşyol Meydanı’nda son buldu.

Burada hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyan kalabalık, daha sonra okunan Kur’an-ı Kerim tilavetine kulak verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı 15 Temmuz anma programında halka seslendi. Şiirlerin okunduğu gece, protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlikler çerçevesinde gecenin geç saatlerinde İl Müftülüğü tarafından tüm camilerde sela okunacak.

Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.