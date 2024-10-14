Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 142 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 7-14 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Bin 751 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiğine de değinilen açıklamada, “14 bin 623 araç kontrol edildi, 662 sürücü ve araca 1.564.587 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 142 araç trafikten men edildi, 190 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 1.564.587 TL idari para cezası uygulandı” denildi.