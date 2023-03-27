Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı şüphesiyle 11 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 7 operasyonda 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 11 organizatör tutuklanmıştır. ’Göçmen kaçakçılığı’ suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi.