Van’da ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, kadına şiddetin son bulması dileklerinde bulunuldu.

Van Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Uygulama Otelinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, müzik ve folklor gösterileri sunuldu.

Etkinlik çerçevesinde oluşturulan dilek ağacına küçük notlar yazan kız çocukları, kadın ve kız çocuğuna yönelik şiddetinin olmadığı bir dünya istediklerini belirttiler.

Kamu kurumlarında yönetici pozisyonunda olan rol modellerin kız çocuklarına duygu ve deneyimlerini paylaşması ile devam eden etkinlik, toplu halay çekilmesi ile sona erdi.