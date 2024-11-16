Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende balık tezgâhlarında, iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, alabalık üretim tesislerinde ve yol güzergâhlarında su ürünleri denetimleri yapılarak balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrolü yapılarak, balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında balıkçılar bilgilendirildi. Bir haftalık denetim süresince 13 iç su, 11 balıkçı barınağında, 19 balıkçı gemisi, 40 perakende satış yeri, 5 adet su kaynağı (dere, çay), 5 yetiştiricilik tesisi ve 10 adet amatör balıkçı olmak üzere toplam 103 denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, su ürünlerinin doğal yaşamının devamı ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin yapıldığı belirtildi. Vatandaşların yasalara uygun şekilde balıkçılık faaliyetinde bulunmaları gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "Su ürünleri planlanması kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapılması gerektiği önem arz etmektedir" denildi.