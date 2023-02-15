Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 10 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 10 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir iş yerinde narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan aramada 10 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak İran uyruklu 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.