Van’da 23-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 1. Van Kolej ve Liselerarası Tiyatro Festivali, gençleri tiyatronun evrensel diliyle buluşturmayı hedefliyor.

Van, genç kapasitesinin sahneyle buluşacağı ve sanat dolu anların yaşanacağı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Tönel, festivalin temel amacının gençleri sanatla barışık bir nesil haline getirmek olduğunu belirtti. Tönel, “Günümüzün gençlerini kültüre ve sanata yönlendirmek en önemli arzumuzdur. Bu festivalle, okullarımızın sahneledikleri tiyatro eserlerini sadece kendi salonlarında değil, kapsamlı kültür-sanat mekanlarında sergilemelerini sağlayacağız” dedi.

Festivalin, gençlerin kendilerini ifade edebilmelerine, ekibin çalışma becerilerini kazanmalarına ve sanatla daha yakın bir ilişki kurmalarına imkan tanıyacağını da ifade eden Tönel, Festivale katılmak isteyen okulların temsilcilerin başvurularını resmi maillerle [email protected] aracılığıyla yapabileceklerini kaydetti. Tiyatro eserlerinin Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmesinin tercih edileceğini vurgulayan Tönel, katılımcılardan aday oyun başvuru formu ve gerekli belgelerin talep edileceğini de sözlerine ekledi.

Festival kapsamında gençlerin performanslarını takdir etmek amacıyla birçok kategorinin belirlendiğini söyleyen Tönel, dağıtılacak ödülleri ise şöyle sıraladı:

“En İyi Oyun

En İyi Yönetmen

Övgüye Değer

Milli Eğitim Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

Övgüye Değer Erkek Oyuncu

Övgüye Değer Kadın Oyuncu

En İyi Koreografi

En İyi Müzik

En İyi Dekor Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyisi

Onur Ödülü.”

Van’daki sanatseverler için büyük bir buluşma noktası olacak bu festival, sanatın birleştirici gücünü gözler önüne serecek.