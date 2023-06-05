Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 125 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 125 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.