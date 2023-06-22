Van İl Müftülüğü ve Din-Bir-Sen Van Şubesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Futbol Dostluk Turnuvası’nın şampiyonu Çaldıran İlçe Müftülüğü oldu.

Din-Bir Sen Van Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Futbol Dostluk Turnuvası’, Çaldıran İlçe Müftülüğü ile Erciş İlçe Müftülüğü arasından oynanan final maçı ile sona erdi. Çekişmeli geçen maçı 2-0 kazanan Çaldıran İlçe Müftülüğü şampiyon oldu.

Maç sonrasında düzenlenen kupa teslim töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, 10 Haziran’da başlayan turnuvaya 16 takımın katıldığını belirterek, “İl ve ilçe müftülüklerimiz arasında sosyal bir etkinlik olarak futbol turnuvası düzenlendi. Gayemiz hem arkadaşlarımız arasında kaynaşmayı ve birlikteliği pekiştirmek hem de müftülüğümüzün böyle etkinliklerinin de olduğunu vatandaşlarımıza göstermek istedik. Elemeli geçen turnuvamız baştan sona centilmenlik çerçevesinde tamamlandı. Ben katılım sağlayan tüm müftülüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Din-Bir Sen Van Şube Başkanı Halit Tuci ise gayelerinin bu etkinlikle birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca bazı sosyal medyalarda ‘Cami görevlilerimiz camiden çıkmasın’ diyenlere de ders niteliğinde oldu” ifadelerini kullandı.