Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Şişman, Van İl Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Bu kapsamda kurumda devir teslim töreni düzenlendi. Görevden alınan İbrahim Görentaş, makamını Turgay Şişman’a devretti. Yapılan değişiklikle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığının kararı doğrultusunda ülke genelinde 15 ilin Tarım ve Orman Müdürleri değiştirilmişti.

İbrahim Görentaş’ın ise Yalova İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edeceği öğrenildi.