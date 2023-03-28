Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde badem ağaçları ile nergis çiçekleri erken açtı.

Türkiye’de olduğu gibi bu yıl kar yağışının az olduğu Van’da hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesi, baharın erken gelmesine neden oldu. Birçok yerde karlar erken eriyince badem ağaçları, kardelenler ve nergis çiçekleri yaklaşık 1 ay erken açtı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde Van Gölü sahillerinde badem ağaçları ile nergis çiçekleri doğayı süsledi. Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılar çiçeklerden polen toplama mesaisine başladı.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Kuşların göçünü fotoğraflamak için Van Gölü’nün Gevaş ilçesi kıyılarına geldik. Bu sırada badem ağaçlarının çiçek açtığını gördük. Küresel ısınmasın etkisiyle badem ağaçlarının ilk kez böyle erken açtığını gördük. Genelde Nisan ayının ikinci haftasında çiçek açarlar ama bu yıl biraz erken açmışlar. Memlekete bahar bu yıl biraz daha erken geldi. Bu yıl kışı yaşamadık bir iki kere kar yağdı. Şubat’ın ilk haftası yağdı onun dışında kayda değer bir şey görmedik. Bu yıl bayağı bir kuralık var" dedi.