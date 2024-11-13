Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

20 Ekim 2024 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılan “Fakülte Danışma Kurulu” toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılacak iş birlikleri ile; projelerin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı protokol, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolünde; dezavantajlı öğrencilerin merkeze alındığı 13 farklı proje ile Van merkez ve tüm ilçelerine yönelik iş takvimlerinin netleştiği imza törenine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kayri ve iş birliği projelerinin yürütücüleri olan akademisyenler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın ortak yaptıkları deklarasyonda; geniş çaplı ve birçok koldan yapılan bu projelerin Van eğitim sistemine rasyonel ve pozitif yönde gelişmeleri beraberinde getireceğine olan inanç vurgulandı. Yapılan açıklamada, bunun geniş çaplı bir eğitim seferberliği olduğuna vurgu yapıldı. Süreç içerisinde proje kazanımlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.