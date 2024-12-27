Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ‘Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve Öğretim Görevlisi Hamza Sığınç katıldı. İmzalanan protokolle toplumun dezavantajlı gruplarından olan denetimli serbestlik yükümlülerini desteklemeye yönelik atılan bu adımın suçtan uzak bir hayata uyumlarını kolaylaştırmayı amaçladığını ifade eden yetkililer, “Protokolün amacı denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürütmektir. Bu çalışmalarla yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu protokol kapsamında, Eğitim ve İyileştirme faaliyetleri, Çocuklara Yönelik faaliyetler, Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik faaliyetler, Ortak Projeler ve AR-GE faaliyetleri, Personele Yönelik faaliyetler, Sosyal ve Kültürel faaliyetler, Koruma Kurullarına Yönelik faaliyetler, Kamu Yararına Çalışmaya Yönelik faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirilecektir” dedi.

Protokolün yalnızca yükümlülere değil, aynı zamanda denetimli serbestlik personelini de amaçladığını ifade eden yetkililer, “Personelin ruh ve beden sağlığını korumak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda bu protokolde yer almaktadır. Bu kapsamda, seminerler ve süpervizyon hizmetleri gibi etkinlikler düzenlenerek, personelin bilgi ve becerileri artırılması planlanmaktadır. Hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanını planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesi amacıyla ortak projeler ve AR-GE çalışmalarıyla, yükümlülerin topluma kazandırılması protokolün amaçlarındandır” ifadelerine yer verdiler.