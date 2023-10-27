Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni il halk ve çocuk kütüphanelerinin inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Gençlerin ve çocukların eğitimine büyük önem vererek, kendilerini geliştirmeye teşvik eden Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi, kente farklı bir konseptte ikinci halk kütüphanesi kazandırıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleriyle hayata geçirilen proje, kentin eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacak. Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu binasının yanında inşa edilen yeni il halk ve çocuk kütüphanesinin temeli atılarak inşaatına başlandı.

Çocuk kütüphanesi ve yetişkin kütüphanesi olmak üzere iki ana bölümden oluşan ve bünyesinde dijital kütüphane, şehir araştırma merkezi, kulüp çalışma odası, atölyeler, çalışma salonu, kafe, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu, bebek bakım odası, 0-3, 3-6, 6-12 ve 12-15 yaş aralıkları için farklı salonlar, etkinlik alanları, arşiv, depo, WC’ler, sığınak ve mescit gibi donatılar yer alan projede çalışmalar sürüyor.

Projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.