Van’da 1993 yılından beri resmi olarak faaliyetlerini sürdüren, ancak geçmişi 1950’li yıllara dayanan kentin en köklü ve Türkiye’nin sayılı musıki topluluklarından biri olan Van Türk Musıki Derneği, vereceği "Türk Sanat Müziği" konserinin hazırlıklarına devam ediyor.

16 Şubat Pazar akşamı saat 19.30’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenecek konserle ilgili açıklamalarda bulunan Şef Ferhat Kılınçarslan, konserde Türk müziğinin klasik eserlerinin yanı sıra Dede Efendi, Erol Sayan, Alaattin Yavaşça ve birçok kıymetli ismin eserlerini seslendireceklerini söyledi. Kılınçarslan, "Güzel bir konseri sanatseverlerle buluşturmak için yaklaşık 4 aydır bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Konserimiz 16 Şubat Pazar akşamı saat 19.30’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde olacak. Konserimize tüm sanatsever dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Eczacı Zerrin Akköprü Eskitaşçıoğlu ise derneklerinin Van’ın ve bölgenin en köklü derneği olduğunu belirterek, "Bugüne kadar sayısız konserler düzenledik. Faaliyetlerimiz resmi olarak 1993 yılından beri aralıksız devam ediyor. Ayrıca dernek bünyesinde Van’da musıkiye gönül vermiş her meslek gurubundan birçok insan bulunuyor. Herkese kapılarımız açık. 16 Şubat Pazar akşamı düzenleyeceğimiz Türk Sanat Müziği konserimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

32. sanat yılına adım atan Van Türk Musıki Derneği, yılda ortalama 3-4 konserin yanı sıra bünyesinde sanat müziği korosu, tasavvuf müziği korosu, gençlik ve çocuk korolarıyla da Van’ın sanat camiasına hizmet veriyor. Birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan dernek, çevre il ve ilçelerde de konserler düzenliyor.