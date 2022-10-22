Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerine ‘Beyaz Liste’ ile giren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 19 meslek grubundan 10’nunu alarak başkan seçildi. Mevcut Başkan Necdet Takva ise 9 grup aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerine ‘Beyaz Liste’ ile giren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 19 meslek grubundan 10’nunu alarak başkan seçildi. Mevcut Başkan Necdet Takva ise 9 grup aldı.

Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde sabah saat 09.00’da başlayan seçim nedeniyle polis, okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy kullanmak için gelen esnaf ve işadamları iki ayrı güvenlik noktasında üst aramasından geçtikten sonra okula alındı. 5 bin 599 seçmenin büyük çoğunluğu, kurulan 27 sandıkta oy kullandı. Seçim sonunda Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu 10 meslek grubunu kazanırken ‘Mavi Liste’ adayı mevcut başkan Necdet Takva ise 9 grup aldı. Seçim sonunda 19 meslek grubundan 10’unu alan Kandaşoğlu, yaptığı kısa konuşmasında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.