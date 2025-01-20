Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sürekli Eğitim Merkezinin (YÜSEM) işbirliğinde sınıf kuruldu.

Van’ın en önemli meslek odalarından bir tanesi olan ve hayata geçirdiği projeler ve ortaya koyduğu perspektifle adından söz ettiren Van TSO, 2025 yılına üniversite-kent ilişkilerini ileriye taşımak adına yeni bir işbirliğiyle başladı. Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkeziyle (YÜSEM) birlikte hayata geçirilen proje kapsamında Van TSO’da “YÜSEM Sınıfı” açıldı. Van TSO hizmet binasının 4’üncü katında açılan sınıfta üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim öğretim programları, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirilecek.

Üniversite kampüsünün kentten uzak olması, ulaşımda yaşanan zaman kaybı ve en önemlisi üniversitenin; kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi adına hayata geçirilen işbirliği önemli bir eksikliği gidermiş olacak.