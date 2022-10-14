Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkanlık seçimlerine ‘Mavi liste’den aday olan Necdet Takva, hedeflerinin seçimde 19 meslek grubunu almak olduğunu söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkanlık seçimlerine ‘Mavi liste’den aday olan Necdet Takva, hedeflerinin seçimde 19 meslek grubunu almak olduğunu söyledi.

22 Ekim tarihinde yapılacak olan Van TSO başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, seçimde yarışan başkan adayları birer birer projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Seçime ‘Mavi liste’den aday olan mevcut Başkan Necdet Takva, 19 meslek grubunda yaklaşık 5 bin civarında bir seçmenin katılım sağlayacağını söyledi. Mavi liste olarak 19 meslek grubunun neredeyse tamamını tamamladıklarını ifade eden Takva, 19 meslek gurubu için ekibinin aralıksız sahada çalışma içerisinde olduğunu ve listelerde seçilme yeterliliği olan üyelere erişme noktasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Van TSO seçiminde 5 rengin yarışacağını dile getiren Takva, herhangi bir problem yaşamadan, zaman zaman nezaketler çerçevesinde ziyaretlerin gerçekleştiğini belirtti. Gelecek döneme ilişkin hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Takva, Van’ın geleceğini adeta şekillendirecek olan 25 vizyon projenin 3 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, “Bunlardan en önemlilerinden biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Van Ticaret ve Sanayi Odasının etkin temsiliyetine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaktır. Bir diğeri 7 yıldır uğraştığımız Besi Organize Sanayi Bölgesinin tescili gerçekleşti ve bu çerçevede tapuları aldık. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı çerçevesinde yürüyen sürecin tamamlanmasına hizmet edeceğiz. Umuyorum, gelecek dönemde arsa tahsisleri başta olmak üzere oradaki 4 sanayi kuruluşunun da temellerini atma aşamasına geleceğiz. Burada elde edeceğimiz en önemli faydalardan biri, doğrudan binin üzerinde istihdamın gerçekleşmesi meselesidir. Bu çok önemli ve biz de bunu çok önemsiyoruz. Yine Van’ın özellikle hayvancılık potansiyeli açısından fark edilebilir bir düzeye taşınacak bir çalışma. En önemli işlerden bir tanesi. Bunun yanında bizim bir çağrı merkezi sürecimiz var. Van’ın çağrı merkezi hikâyesinde Van TSO’nun yadsınamaz bir emeği ve rolü var. Mavi liste olarak biz bunu büyüterek ve geliştirerek yeni bir aşamaya taşıma çabası içerisinde olacağız. Yaklaşık 4 bin civarında bir istihdama ulaşacak ve bunun yüzde 90’ının doğrudan ticaret sanayi odasının katkısı ve emeği olduğu gerçeği var. Buna yine bin civarında yeni istihdam alanı oluşturmak suretiyle ilimizde oluşuma hizmet edecek bir projemiz var. Yine bir kurban kesim projemiz var. Genç Van TSO ile yeni bir bakış açısıyla, daha etkin ve daha inovatif yaklaşımla bir kurul olacak ve orada gençlerin özellikle iş aramaktan çok kendi işlerini kurmalarına yönelik bir çalışmamız var. Van’ın kent dijital hafızasını oluşturmayı planlıyoruz. Van’a gelmek isteyen herkesin çok rahat ve sorunsuz erişim sağlayabileceği bir kent dijital hafızasını oluşturacağız. Buraya gelmek isteyen herkes, şehri dijital ortamda gezebilme imkanına kavuşacak. Özellikle burada ziyaret edecekleri mekanların tam detayları, tanıtıcı ekranları önlerine çıkacak. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yine kadınların ekonomi ve istihdamda rollerini artı bir düzeye taşıyacağız. Belki de bizlerin başaramadığı ortaklık kültürü çerçevesinde, kooperatifleşme anlayışı içerisinde, çalışmamalarını yürütebileceği bir zemin oluşturacağız. Bir çalışma iklimi oluşturacağız. Buna benzer 25 vizyon projemiz var. Biz burada birkaçını anlattık. İleriki süreçte diğer projelerimizi de birer birer tanıtacağız. Bunlar kentin rengini değiştirecek süreçler. İnşallah kısa zamanda bu projeleri hayata geçirmenin çabası içerisinde olacağız” dedi.

“Bir koalisyon ihtimalini görmüyorum”

Van TSO başkanlık seçiminde koalisyonun olabilme ihtimalinin olmadığına vurgu yapan Takva, “Bu kentin taciri, sanayicisi ve yatırımcısı kentin ticaret ve sanayi odasının bir temsil makamı olduğunun farkındalar ve bu temsil makamının kendilerini en iyi şekilde karşılanabileceği kadroya yöneleceklerdir. Şuanda ben koalisyona ihtimal vermiyorum. Hedefimiz 19 meslek grubunun tamamını almak. İnşallah 22 Ekim akşamı bunu net olarak görmüş olacağız. Ben bir koalisyonun olma ihtimalini görmüyorum. Mavi listenin bu anda mutlak bir başarısının olacağını düşünüyorum ve buna inanıyorum. Çünkü tüm arkadaşlarımız genç, dinamik ve bütün bu proje fikirlerini listeleştirmiş arkadaşlar. Kenti tanıyan, bilen, bu şehrin sokaklarında büyümüş ve dolayısıyla sahada aldığımız izlenim de budur. Biz hiç umulmaz denilen grupları almak suretiyle bu kentin tacirini, sanayicisini yönetmek için değil, onlara hizmet etmek ve onları en güzel şekilde temsil etmek için yeni bir sürecin tarafı olacağız” ifadelerini kullandı.

“Van’ın taciri ve sanayicisiyle gurur duyuyorum”

Van’ı hem ulusal hem uluslararası düzeyde temsil edebilme imkanı bulduklarını belirten Başkan Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz şehrimizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde en iyi temsil edebilme imkan ve olanağı bulduk. Allah’ın bir vergisi diyeyim. Biz emek verdik. Ben bu şehrin bütün çeperini neredeyse 3-4 defa dolaşmış biriyim. En ulaşılmaz denilen, en gidilmez denilen alanlarına gittim. Oradaki insanların yaşamlarını biliyorum. Neredeyse kentin her taşının hikâyesini biliyorum. Söz konusu bu olunca ve bunları ifade etmeye gelince de ham olsun bu güne kadar şehrimizi en iyi şekilde ifade etme, tanımlama sorunlarını özgür bir perspektiften anlatabilme imkanını bulduk. Bizim sermayemiz belki de şehrimizle kurduğumuz doğru ilişki ile ilgilidir. Ben bunun kendi kişisel gelişimimde ve kentimin tanıtımında çok etkili olduğuna inanıyorum. Sevgiye, dostluğa, muhabbete dayalı bir ilişki biçimi, bir kişisel hukuk geliştirmeye çalıştık. Bugün üçüncü dönem sokaklara çıkıyoruz. Yine insanlara kendilerini temsil etme konusunda icazet istediğimizi söylüyoruz. Büyük bir memnuniyet var. Van halkı kadirşinas bir halktır. Keza tacir asla aklıyla alay edilmemesi gereken insandır. Çünkü onlar istihdam oluşturuyorlar, insan çalıştırıyorlar, emek veriyorlar ve risk alıyorlar. Dolaysıyla ben bu kentin tacir ve sanayicisinin çok akıllı ve zeki olduğunu biliyorum. Görev yaptığım süre içerisinde de bunun şahidiyim. Ben onların da kefiliyim ve kendileriyle gurur duyuyorum.”