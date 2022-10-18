Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, kalabalık bir ekiple Kapıköy Sınır Kapısını ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, kalabalık bir ekiple Kapıköy Sınır Kapısını ziyaret etti.

Van TSO Başkanlık seçimine ‘Beyaz liste’den giren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, seçime kısa bir süre kala çalışmalarına ağırlık verdi. Sabah saatlerinde seçim ofisinde yönetimiyle bir araya gelen Başkan Kandaşoğlu, Özalp ilçesine geçerek burada esnafla bir araya geldi. Ziyareti sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kandaşoğlu, seçilmeleri halinde esnafın sorun ve sıkıntılarının sona ereceğini söyledi. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Kapıköy Sınır Kapısına geçen Kandaşoğlu, buradaki vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kandaşoğlu, Kapıköy Gümrük Kapısının hem Van ve bölge için hem de Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaptı. Kapıköy Gümrük Kapısının binlerce insanın ekmek kapısı olduğunu belirten Başkan Kandaşoğlu, “İlimiz ve ilçelerimiz için, Van Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan bütün tüccar, esnaf ve üyeler için buradayız. Burası ekmek kapısı olan bir yerdir. Bu ekmek kapısını bundan sonra önemsememiz, onu ön palana çıkarmamamız lazım. İran tarafındaki yetkili mercileri sıkıştırıp, bunu transit geçişe açmamız lazım. Ayrıca Van ile Özalp arasında yüzlerce tesisin yapılması lazım. Burada lojistik köy merkezinin, serbest bölgenin acilen kurulması lazım. Bunlar olmadan ithalatta da, ihracatta da hedefe ulaşamazsın. Eğer alt yapın, serbest bölgen, lojistik köy merkezin, depoların yoksa sen uluslararası bir ticareti yapamazsın” dedi.

“Kapıköy bizim önceliğimiz olacak”

İran tarafındaki 28 kilometrelik yolun yapılmayarak, yıllardır adeta bir kangrene dönüştüğünü belirten Kandaşoğlu, “Ben İran tarafındaki 28 kilometrelik yola baktım. Altyapı malzemesi var, stabilizesi, dolgu malzemesi var. İnan ki bir firmaya verilse, ben yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Bana verseler 90 günde o 28 kilometrelik yolu bitirir, İran yetkililerine teslim ederim ama maalesef 30 -40 senedir biz bu 28 kilometrelik yol üzerinde tartışıyoruz. Bu kapının transite açılmasının engeli bu 28 kilometrelik yoldur. İşte bu 28 kilometrelik yolun acilen çözülmesi için buradayız. Bu kapının transit geçişlere açık olması lazım. Ayrıca burada bir tane sosyal tesis yok. İnsanların ihtiyacını görebilecekleri bir tesis yok. Bunları artık çözmek lazım. Onun için buradayız. İnşallah Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına gelir gelmez Kapıköy bizim önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.