Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, 2024 yılının değerlendirmesini yaparak, 2025 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meslek komiteleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda 2024’te gerçekleştirilen çalışmalara değinen Takva, Van’ın en çok kayıt yapan, yani açılan şirket sayısı açısından Türkiye’de 26’ncı sırada olduğunu belirterek, Van’ın, açılan-kapanan şirket istatistikleri içerisinde her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi. Açıklamasında, 6 yıldır yapılamayan sınır illeri toplantısının Van’da yapıldığını hatırlatan Takva, “Aşağı yukarı 6 yıldır biz Türkiye-İran Sınır İlleri Toplantısını yapamıyorduk. Yani ben burada Vali Ozan Balcı’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisinden önceki hiçbir valiye, her yıl Türkiye ile İran arasında yapılması gereken ‘Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı’nı yapamıyorduk. Biz 6’ncısını Van’da yapacaktık fakat aradan 6-7 yıl geçmesine rağmen yapamamıştık. Eylül 2023’de Van’da yaptık. Bu Van için önemliydi” dedi.

“İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri Van TSO’da yapıldı”

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptıklarını aktaran Takva, “Ülkeler genelde kendi seçimlerinde uluslararası vatandaşların uygulamalarını ya konsolosluklar, büyükelçilikler ya da dış temsilcilikler dediğimiz kurumlarda ya da gümrüklerde kurdukları sandıklarla yaparlar. Van TSO o düzeyde bir ilişkiye sahip ki Cumhurbaşkanı seçimleri için İran geldi, Van TSO’da iki turda da sandık kurdu. Yani buna dikkat çekmek istedim” ifadelerini kullandı.

“Van’da mutfak sanatları ve gastronomi merkezi kurulacak”

2025 yılı hedeflerini anlatan Takva, “Van TSO son iki yıldır özellikle gastronomi ve mutfak sanatları noktasında çalışma yapıyor. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde Van Mutfak Sanatları ve Gastronomi Merkezi’nin oluşturulması konusunda bir proje çalışmamız var. İnşallah 2025 yılı bitmeden Doğu Anadolu’da Van Merkezli Mutfak Sanatları ve Gastronomi Merkezini yetiştireceğiz. Bir diğeri de Van Ticaret Sanat Odası Eğitim Vakfı’dır. Biliyorsunuz odamız 1962’de kuruldu. Çalışılmış, çok zaman gündeme gelmiş bir Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde, belki ileride bir ticaret üniversitesi kurmak ya da bir özel eğitim merkezi, bir orta öğretim merkezi, lise gibi bunun için Yüksek İstişare Kurulumuzdan 27 gönüllü arkadaşımızla öğretim kurulunda kararımızı aldık. Beş kişiyi görevlendirdik. Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfını kuracağız. Ömrümüz vefa ederse biz değilse bizden sonra gelen arkadaşlarımız inşallah bu vakıfla bu şehrin önemli bir eksikliğini gidermiş olacaklar. Yine bu yıl içerisinde tahkim ve arabuluculuk merkezimizin açılışını yapacağız. Bu da tamamlandı, süreç tamam. Tahkim merkezimiz de üyelerimizin çalıştığı, üçüncü şahıslar ya da birbirleriyle olan ticari anlaşmazlıkların hukuki merkezi olacak” diye konuştu.

Van’da açılacağı duyurulan İran Konsolosluğuna ilişkin bilgi veren Takva, “Konsolosluk zaten İran Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti tarafından onaylanan, başlatılan bir süreçtir. Malumunuz ülkeler bir şeye karar verdiklerinde mutlaka aynısını da karşı ülkede olması yönünde bir irade ortaya koyuyorlar. Bizim İran’daki sürecimiz tamamlandı. Ben bu vesileyle çağrımı yenileyeyim. Milletvekilleri şuanda Ankara’da mutlaka Dışişleri Bakanlığı’yla da bir görüşüp, Türkiye tarafını da tamamlamalarını rica ediyorum. Aslında süreç tamam. Şimdi Van’da kurulması yönünde bir irade var. Dolayısıyla karşı tarafta da, İran’da da bir konsolosluk kurulması öngörülüyor. Ya birini kapatacaklar, karşılıklı olabilmesi için ya da Türkiye de İran’da bir konsolosluk kuracak. Bu yönüyle artık bir irade var. Hem Türkiye tarafında hem İran tarafında irade var. Tabii bürokratik süreç var, bunu hızlandırmak da artık dışarıda Van’ı temsil eden aktörlerin marifetine kalmış bir şeydir. Ben kurulacağını tahmin ediyorum. Belki Haziran’a kadar inşallah konsolosluk kurulur” dedi.

Gelincik ve Çilli sınır kapılarına ilişkin soruya yanıt veren Takva, “Başkale Gelincik (Güzereş) dediğimiz bölgede kapının kurulması ile ilgili 10 gün önce valilik, resmi talebini ve yetkisini kullandı. Yani Sınır Ticaret Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili 13. maddesinde bir ilde gümrük kurulması ve gümrükte STM kurulması yetkisi valinin talebi, oluru ve bakanlığın onayıyla gerçekleşiyor. Vali beyin rapor göndermesi gerekiyordu. 10 gün önce Van Valisi bu konudaki talebi bakanlığa iletti. Bundan sonra birinin orada takip etmesi lazım. Gelincik Sınır Kapısı’nın yine 2025 yılının içerisinde açılacağını, temel atılacağını, en azından orada bir STM kurulacağını ben düşünüyorum. Çok zor bir şey değil. Çaldıran Çilli için ise 2025’i öngörmüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Shopping Fest, Ramazan’ın ruhuna uygun yapılmalı”

Her yıl düzenlenen Van Shopping Fest’e ilişkin de konuşan Takva, “Önümüzdeki hafta belediyeye yazı yazacağız. Yani büyükşehir bunu yapacak mı, yapmayacak mı bilmiyoruz açıkçası. Öncülük edecek mi, etmeyecek mi? Benim gönlüm onların bu işe liderlik yapıp, bizi de dahil edip, desteğimizi alıp, enerjimizi buna katarak tecrübelerimizi görkemli bir alışveriş festivali yapmak yönünde. 15 Mart-5 Nisan, işte Ramazan’ın son 15 günü. Biz biraz bu süreci uzatabiliriz. Mesela iftar etkinlikleri yaparız. İftardan sahura kadar etkinlikler yapılabilir. Nihayetinde İran da Müslüman bir ülke, Türkiye de öyle. Dolayısıyla Ramazan’ın ruhuna uygun bir düzenleme yapılabilir. Yani benim kanaatim bu yönde. Yerel yönetimin güçlü bir şekilde buna sahiplik etmesi herkesin yararınadır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Takva’nın konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Sayman Üye Burak Gültepe, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Borak, Kadir Gülgeldi ve Reşit Yaren kendi alanlarında sunum gerçekleştirdi.