Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Temelleri Cumhuriyet’in ilke ve değerleri ışığında atılan TEGV, 28 yılda 3 milyonu aşkın çocuğu Cumhuriyet’in ışığında, nitelikli eğitimle buluşturdu. Geliştirdiği özgün eğitim programları sayesinde çocukları 21. yüzyılın yenilikçi öğrenme ortamları ile tanıştıran TEGV, onları geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyor.

TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle çocuklar, gönüllüler, veliler ve destekçilerle birlikte 100. yıl temalı sahne gösterileri, şiirler, oyunlar, yüz boyamaları, el baskıları, ebru sanatı, türküler ve zeybek gösteriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı Yöneticisi Cesim Yarız, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel senede, gelecek için verebileceğimiz en güzel hediye, Cumhuriyet’in izinde yetişen nesillerdir. Nice yüzyıllar dileğiyle” ifadelerini kullandı.