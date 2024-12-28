Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan atama kararları kapsamında Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı.

Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Taha Güven, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Güven, yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.

Muhammed Taha Güven’in, Eskişehir’deki başarılı projelerini Van’a taşıması ve ilin sanayi ve teknoloji alanında gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.