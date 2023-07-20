Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, alınan 4 araçla sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Van merkez ilçeler ile kırsal mahallelerde sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetin önlenmesi için kurulan Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, sokak hayvanları için faaliyetlerini sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri sonucu yaklaşık 1 yıl önce kurulan Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, bakıma muhtaç evcil ve sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Van Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle mülki sınırlarda bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunması sağlanıyor.

Birliğin koordinasyonu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden yürütülürken, birlik bünyesine alınan 4 araç ise sokak hayvanları için çalışmalara başladı.