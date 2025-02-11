Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Sigarayı Bırakma Günü’ etkinlikleri kapsamında emniyet müdürlüğü yerleşkesinde stant kurarak bilgilendirmede bulundu.

Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ‘2025 Yılı, Sigarayı Bıraktığınız Yıl Olsun’ sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde stant açtı. Sigara içen polis memurlarını sigarayı bırakmaları için bilgilendiren görevliler, standı ziyaret edenlerin karbonmonoksit ölçümlerini de yaptılar.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu da standı ziyaret ederek, sigarayı bırakmak için bu çalışmaların bir fırsat olduğunu belirterek, sigara kullanan herkesi muhakkak sigara bırakma polikliniğine giderek karbonmonoksit ölçümü yaparak tedaviye başlaması gerektiğini söyledi.

Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, müdürlük olarak sigara bırakma polikliniğinde görev yapan doktor ve hemşirelerle beraber Van Emniyet Müdürlüğüne geldiklerini belirterek, "Sigara bırakmak isteyen emniyet personeli için stant açtık. Karbonmonoksit ölçümü yaparak toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeye devam edeceğiz. Tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sigara kullanan ve bırakmak isteyenleri sağlıklı hayat merkezlerindeki sigara bırakma polikliniklerine davet ediyoruz. Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, sağlıklı beslenmeye, hareket etmeye ve fiziksel aktiviteye davet ediyorum. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, uzman desteği alarak sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz" dedi.