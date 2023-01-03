Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son yıllarda gelişim trendini istikrarlı bir şekilde sürdüren Van OSB’nin yerli ve yabancı firmaların gözdesi haline geldiğini söyledi.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son yıllarda gelişim trendini istikrarlı bir şekilde sürdüren Van OSB’nin yerli ve yabancı firmaların gözdesi haline geldiğini söyledi.

2022 yılının dünya açısından karışıklık içerisinde geçen bir yıl olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de bundan payını aldığını söyledi. Türkiye’nin küresel kriz ve çatışmalı ortamın yanı sıra özellikle enerji krizinden etkilenen bir ülke olduğunu belirten Aslan, “Dünyanın herhangi bir ucunda yaşanan bir problem, her ülkeyi olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiliyor. Dünya eski dünya, Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu süreç çok ciddi ve maliyetler de yükseldi. Tedarik problemleri, enerji krizleri yaşanıyor. Ukrayna-Rusya savaşında bazı ülkeler saflarını belli ettiler. Bu süreçte ülkemiz, özellikle dış politikada dengeli bir politika izleyerek iyi bir süreç izledi. Hem ülkemizin menfaatlerini gözetleyerek hem de az gelişmiş ülkelerin gıda noktasında sıkıntı yaşamaması adına olumlu bir dış politika izledi. Dünya profilinde de Ukrayna-Rusya arasında dengeli bir politika izleyen ve bu savaşın bitmesi için bir barışın oluşması için mücadele eden tek ülke Türkiye görünüyor. Biz Türkiye vatandaşı olarak bu politikadan memnunuz. İnşallah ‘Yurtta Barış Cihanda Barış’ şiarıyla ülkemiz aynı politika üzerinden gözetler” dedi.

"Çevre iller de Van’ın eline bakıyor"

Van’ın gelişmekte olan bir il olduğuna değinen Başkan Aslan, “Van potansiyeli olan bir il. Dolayısıyla yüksek kapasiteli genç bir beşeri sermayemiz var. İşsizliğimiz yoğun. Bizler de ilin bütün paydaşları olarak bu süreçlerde ilimizi nasıl daha iyi temsil edebiliriz, ileri bir seviyeye nasıl taşıyabiliriz, ilimizdeki istihdam sorununun çözümü noktasında nasıl destek sağlayabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece ilimiz için değil çevre iller de deyim yerindeyse ilimizin eline bakıyor. İlimiz ne kadar büyürse, o illerin de refah seviyesi o kadar yükselir. Bizlerde ilin temsilcileri olarak bunun farkındayız. Van OSB olarak bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bizler yeni üretim alanları oluşturmak için istihdam noktalarını yoğunlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Van OSB yüzde 70 büyüme kaydetti"

Van OSB’nin gelişim trendini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünün altını çizen Aslan, “Son 3-4 senedir gelişim trendini istikrarlı bir şekilde devam eden Van OSB, yüzde 60-70 büyüme kaydetti. Alanlarımız arttı, istihdam alanlarımız çoğaldı. Bunun yanında burada ulusal ve uluslararası işletmelerin üretim alanları oluşturuldu. Özellikle tekstil noktasında ilimize olan teveccühe karşılık verdik. Yeni alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Hamdolsun bunda da başarılı olduk. Ege Bölgesinin çok güçlü firmaları ilimize geldiler. Yerler tahsis edildi, binalar inşa edildi ve bunlar yeni gelen tekstil firmalarına verildi. Onlar üretime başladı. Aynı zamanda bu firmalar Van OSB’nin 5. Etabında da kendi yatırımlarını yapmaya başladılar. İnşallah önümüzdeki sene üretimler yavaş yavaş başlayacaktır” diye konuştu.

"Önümüzdeki süreçlerde Van’da 25 bin istihdamları konuşacağız"

Van OSB’nin 5. Etabında Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA tarafından alt yapı çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah en kısa zamanda beşinci etapta kalan 58 hektarlık alanında da alt yapısını bitirip, orayı da ilimizde yatırım yapmak isteyen firmalara tahsis edeceğiz. Böylece orada da ilimizin ve bölgemizin istihdamına katkı sağlayacak üretim faaliyetleri yürütülecektir. Yine o bölgede valilik ve büyükşehir belediyesi tarafında inşa edilecek olan 9 tekstil fabrikasının da ihale süreçleri tamamlanmak üzere. İnşallah onlarda üretime geçtikten sonra bizler artık ilimizde 25 bin istihdamları konuşacağız.”

"Van OSB’de 5 İranlı büyük firma yatırım yapıyor"

Bir kentin büyüyüp, kalkınması için mutlaka dış sermayeye de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aslan, “Yıllardır Türkiye-İran ilişkileri git-gel yaşıyordu. İranlı misafirlerimiz sadece hizmet sektörü ve turizmini canlandıracak aktivitelerde bulunuyordu. Ama bizim artık İran ile bir üretim politikası, bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirmek, katma değeri yüksek bir birliktelik kurmamız gerekiyordu. Bunu da hamdolsun başardık. Şu anda Van OSB’de 5 İranlı firmamız yatırım yapıyor. Bu firmalar teknolojik, katma değeri yüksek ve özellikle Avrupa’ya ihraç edilecek mallar üreten firmalar. Bu firmaların çoğunun inşaat süreçleri tamamlandı. İnşallah 2023 yılında İranlı firmalarımız tarafından bir üretim hattı oluşturulacaktır. Bu hem bizi hem de İran’ı motive edecektir” dedi.

Van OSB’de hem yerel hem ulusal yatırımların daha fazla olması için sürekli çalışma halinde olduklarını belirten Başkan Aslan, bu çerçevede 5. Etapta yer alan 63 hektarlık alanın da fizibilite çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini sözlerine ekleyen Aslan, “İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizi ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizler hem ülke içinde hem ülke dışında yatırım yapılması için mücadele ediyoruz. Buraya yatırım yapmaya gelen insanlar için sosyal tesisler, spor alanları yapıyor, kreş ve anaokulu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde Van OSB’nin bir cazibe merkezi olması için birlikteliğimizi güçlendirerek devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılının sona erdiğini ifade eden Başkan Aslan, “2023 yılının hem ülkemiz hem dünya için güzelliğin, hoşluğun, mutluluğun, sevginin, aşkın ve refahın yüksek, barışın hâkim olduğu, savaşlardan, çatışmalardan ve canlılara zarar verebilecek her türlü olumsuzluklardan arındırılmış bir yıla olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.