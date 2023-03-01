Van Olgunlaşma Enstitüsü, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için tulum, battaniye ve yelek üretiyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsü, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için tulum, battaniye ve yelek üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından tüm yurtta olduğu gibi Van’da da yaralarının sarılması noktasında çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlar adeta seferber edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Van Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede vatandaşlar için atölyelerinde tulum, battaniye ve yelek üretimini gerçekleştiriyor. Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yürütülen çalışmaları inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.