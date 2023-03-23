Van Büyükşehir Belediyesi, oluşturacağı ‘Mavi Şehir’ projesi ile Van’ı eski görünümüne kavuşturacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Van Mavi Şehir’de Yeni Yaşam Başlıyor’ sloganıyla hayata geçirilecek olan bölgenin en büyük kentsel gelişim projesinin lansman toplantısı yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda projenin tanıtımını gerçekleştiren Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Van’ın 12 sene önce acı depremler yaşadığını belirterek, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak bugün şehrimizde daha yaşanılabilir alanlar oluşturmak, insanımızın kendisini güvende hissedebileceği, çok daha rahat hayat sürdürebileceği alanlar oluşturmak amacıyla Edremit ilçemizde ‘Mavi Şehir’ projesini başlattık. İsmini hem gökyüzümüzün hem de Van Gölümüzün maviliğinden alıyor. Maksadımız öncelikli olarak çalışmış olduğumuz alanda herhangi bir yapı ya da yerleşim bulunmuyor. Daha öncesinde yapılaşma olmamış, yerleşim olmayan bir yerde bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda kıymetli burası. Depreme yönelik olarak incelemelerde bulunuldu ve burası, zemin dayanıklılığının sağlandığı en güçlü bölgelerden birisidir” dedi.

Burada bir şehir planlaması yaparken öncelikli olarak can güvenliğini esas aldıklarının altını çizen Çelikel, “Burada toplam 4 bin dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bunun içerisinde bin 300 dönümü Büyükşehir belediyesine ait sosyal alanlarımız var. TOKİ idaresi yerlerimiz mevcut. Yine şahıs mülkiyetimiz mevcut. Biz bu alanda kurulacak bir şehirde çok katlı yapıya müsaade etmeyeceğiz. Planlamamız maksimum iki katlı yapıların olabileceği şekilde yapılaşmayı öngörüyor. Bu yapılaşmanın, Van’ın merkezinde yer alan eski bahçeli yapısına ve özüne uygun olduğuna inanıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında zaten bu yapılaşmanın kendi geçmişten getirdiği özü ile uyumlu bir yapılaşma. Şehir planlamasına uygun bir şekilde yapmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da projemizi süreç içerisinde çok kıymetli görüyoruz. Çünkü deprem sonrasında birçok hemşerimizin kendilerinin yer arayış içerisinde olduğunu da görüyoruz. Biraz daha kendilerine müstakil yapılaşma arayışında olduklarını gördük. Bizlere de talepler ulaştı. Bu istikamette bu taleplere karşılık olacağı inancındayız” ifadelerini kullandı.

Projenin bulunduğu alanın üst kısmından çevre yolunun geçeceğini ve bu nedenle şehir merkezine ulaşımın rahat olacağını da sözlerine ekleyen Çelikel, “Bu projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Alt yapısı ile ilgili çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde halkımızın da teveccühü ile burada şehir oluşturmak istiyoruz. Rabbim mahçup etmesin. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.