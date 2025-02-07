Van Mall Alışveriş Merkezi, 7-8-9 Şubat 2025 tarihleri arasında çocuklar için survivor parkuru hazırladı.

Van’da kısa sürede önemli alışveriş merkezlerinden biri haline gelen Van Mall, şimdide çocuklar için survivor parkuru hazırladı. "Survivor" konseptli parkurlarda çocuklar eğlenceli ve zorlu parkurlarda kıyasıya yarışarak hem eğlenecek hem de rekabetin heyecanını yaşayacaklar.

Eğlencenin doruk noktaya ulaşacağı etkinlikte, parkurda birinci olan çocuklara hediye çeki verileceğini belirten Van Mall yetkilileri, "Hem eğlenceli hem de ödüllü bu deneyim, çocukların unutulmaz hatıralar biriktirmelerini sağlayacak. Van Mall AVM, bu etkinlik ile çocuklara keyifli anlar yaşatırken, aileleri de alışverişin keyfini çıkarma fırsatı bulacaklar" dediler.

"Sevgililer Günü coşkusu ‘Sevgi Tüneli’ ile yaşanacak"

Van Mall AVM’de Sevgililer Günü nedeniyle etkinlik hazırladıklarını da belirten yetkililer, "Van Mall Alışveriş Merkezi, 8-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Sevgililer Günü’nün anlamını ve coşkusunu ‘Sevgi Tüneli’ etkinliği ile kutlayacak. 9 gün boyunca alışveriş merkezi ziyaretçileri, sevgi ve aşk dolu dileklerini Sevgi Tüneli’ne bırakacaklar. Etkinlik alanında kurulan Sevgi Tüneli’ne yazılacak notlar, aşkı ve sevgiyi en güzel şekilde ifade eden ziyaretçilere sürpriz hediyeler kazandıracak. Bu özel tünelde, en anlamlı dilekler arasından seçilenler, hediyelerle ödüllendirilecek. Sevgi Tüneli, sevgisini dile getirmek isteyen tüm ziyaretçileri bekliyor. Hem unutulmaz hatıralar biriktirilecek hem de sevgi dolu bir atmosferde keyifli anlar yaşanacak" ifadelerine yer verdiler.