Van Kalesi ile dolunayın buluşmasıyla eşsiz kareler ortaya çıktı.

Binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir olan Van, bu kez gökyüzünün ihtişamlı misafiri olan dolunay, tarihi dokusuyla birleşince ortaya etkileyici bir manzara çıktı. Van Gölü’nün berrak suları ve Van Kalesi’nin görkemli silueti, dolunayın aydınlığıyla birleşince ortaya çıkan manzara, izleyenleri mest etti. Van’ın tarihi mirası Van Kalesi, dolunayın etkileyici ışığında unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Dolunay, Van Kalesi’ndeki Türk bayrağı ve tarihi Süleyman Han Camii ile birleşmesiyle eşsiz görüntüler oluşturdu.