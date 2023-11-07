Van kahvaltı sofralarının ayrılmaz bir parçası olan ve yılın her mevsimi tüketilen çörek coğrafi işaret tescilini bekliyor.

Van’da tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla 350 derecelik taş fırınlarda pişirilerek elde edilen meşhur çörek, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Damak tadına hitap eden ve kentte genellikle otlu peynirle tüketilen çörek, tok tutmasıyla dikkat çekiyor. Fırın ustaları kente has olan Van çöreğinin coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmasını talep ediyor.

“Van kahvaltısının ayrılmaz parçası çörektir”

İHA muhabirine konuşan çörek ustası Seyfettin Duman, 46 yıldır Van çöreğini ürettiğini belirtti. Birçok ilde yapılan çöreğin ‘Van çöreği’ ismiyle satışa sunulduğunu ifade eden Duman, “Kahvaltı ile birlikte tüketilen çöreğimiz, Türkiye’nin her yerinden talep alıyor. Van esnafımızın çoğu da sabah kahvaltısından bizden çörek alıyor. Van kahvaltısının ayrılmaz parçası çörektir. Van kahvaltısında otlu peynir, cacık gibi çöreğin de yeri vardır. Van çöreğinin en önemli özelliğinin kalitesini bozmamasıdır. Van çöreğinin daha iyi tanıtılması için tescillenmesi lazım” dedi.

Sabah saatlerinde çörek sırasına giren vatandaşlar ise yıldır kalitesini koruyan ve tadı değişmeyen çöreği hem kendilerinin tükettiğini hem de batıda yaşayan akrabalarına gönderdiklerini kaydetti.