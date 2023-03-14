Van İl Jandarma Komutanlığı timleri “En İyi Narkotik Polisi: Anne” ve “Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzı ile Mücadele” projesi çerçevesinde bilgilendirme eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçerek anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi çerçevesinde, Edremit ilçesindeki organize sanayi bölgesi tekstil fabrikalarında 465 kişiye eğitim verdi. Ailelere, annelere ve anne adaylarına yönelik düzenlenen eğitimlerde, uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini vurgulayan jandarma personeli tarafından anneler ile sağlanacak işbirliği sayesinde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.