Van İl Jandarma Komutanlığı personelleri deprem yaralarının sarıldığı Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı personelleri deprem yaralarının sarıldığı Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı personeli de Malatya’da asayişin sağlanması, arama/kurtarma, tahliye ve yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda milletin hizmetinde görev yaparak, huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.