Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hızlı değişen süreçte en çok etkilenenlerin gençler olduğunu belirterek, “İrşat hizmetlerine önem vermemiz gerekiyor” dedi.

Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hızlı değişen süreçte en çok etkilenenlerin gençler olduğunu belirterek, “İrşat hizmetlerine önem vermemiz gerekiyor” dedi.

Van’da görevine başlayan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev süresince hayata geçirilecek çalışmalar konusunda bilgi veren İl Müftüsü Şık, yeni projeler için kentteki tüm kurumlarla işbirliği halinde olduklarını söyledi. Çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kentte ciddi bir Kur’an kursu alt yapısına ihtiyacın olduğunu belirtti. Bu yöndeki ihtiyacın 4-6 yaş grubu ve hafızlık alanında olduğunu ifade eden İl Müftüsü Şık, “Van’da irşat hizmetlerine önem vermemiz gerekiyor. Süreçte hızlı bir değişim var. Bu hızlı değişimin mağduru olan gençlerimiz var. Gençlerimizi ahlaki yozlaşmaya karşı manevi olarak mücadele etmelerini sağlamak üzere, onların İslamiyet ile olan bağlarını güçlü kılmak adına çalışmalar gerekiyor. Bu anlamda tüm kurumlarla işbirliği halindeyiz. Bunun için de her gün bir okulda konferans vermeye çalışıyoruz” dedi.

Camilerin fonksiyonunu işlevsel hale getirmek için ‘okuma seferberliği’ adı altında bir çalışmanın başlatıldığını dile getiren Şık, süreç içerisinde Van’da hizmet bilinciyle çok iyi çalışmaların olacağını kaydetti.

Basınla görüşme toplantısına il müftü yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.