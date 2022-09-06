Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi herkesi şaşırtıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi herkesi şaşırtıyor.

Van Gölü’nün kıyısında yaşayan çocuklar yaz tatili boyunca serinlemek için göle giriyor. Yüksek oranda sodalı suyun ve güneşin etkisiyle gölde sürekli yüzen çocukların saç rengi ise sarıya bürünüyor. Yaz aylarında gölün sodalı suyunda saçları etkilenen çocukların kış aylarında tekrar kendi rengine dönüyor. Gölde az yüzen çocuklarla gölde daha fazla yüzen çocukların saç renklerinde ise farklılık bulunuyor.

“Kışın saçlar normale döner”

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova; rakımın yüksek olması, kentin fazla güneş alması ve sodalı suya girdikten sonra duşun alınmamasından kaynaklı saçların sarardığını belirtti. Göle sık sık giren kişilerde sarı saç durumunun daha da arttığını ifade eden Prof. Dr. Yeşilova, “Yaz tatili sonrası okula giden çocukların saçlarının sarı olduğu fark edilir. Kış ayına doğru ve göle girme durumunun azalmasıyla birlikte saçlar normale döner. Gölden çıkınca duş alınması durumunda saçlarda sararma olmaz” dedi.

“Van Gölü bizler için bir güzelliktir”

Yaz aylarında Van Gölü’nde yüzen çocukların zamanla sarışın olduğunu dile getiren Murat Ayseli isimli vatandaş ise “Çocuklarımız günde farklı zamanlarda 5 kez suya girip çıkıyor. Eve gelip yemek yedikten sonra tekrar göle giriyorlar. Van Gölü bizler için bir güzelliktir. Bize bu gölü bahşeden Allah’a hamdolsun. Çocuklarımıza genellikle ‘Van Gölü’nün sarı çocukları’ şeklinde hitap ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz tatili öncesi saçlarının sarı olmadığını dile getiren çocuklar ise hemen hemen her gün göle girip yüzdüklerini ve zamanla saçlarının sarardığını söyledi. Çocuklar, kışın saçlarının tekrar eski rengine döndüğünü kaydetti.