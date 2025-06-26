Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde sabah saatlerinde doğan güneş, görenleri mest etti. Gölün tam ortasından yükseliyormuş görüntüsü veren güneş, suyun üzerinde adeta altın rengi bir yol oluşturdu.

Gün doğumunun en güzel seyredilebildiği yerlerin başında gelen Tatvan’da doğanın büyüleyici manzarası kendine hayran bırakıyor. Van Gölü’nün sakin sularıyla birleşen gün doğumu, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde göl kıyısında yürüyüş yapan Tatvanlılar, "Her sabah böyle bir güzelliğe uyanmak bizler için büyük şans. Gölün tam ortasından doğan güneş, içimizi ısıtıyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Tatvan sahilinden izlenen bu eşsiz doğa olayı, hem yerli hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.