Van Büyükşehir Belediyesince Van Gölü’nde başlatılan çalışmalar sonucunda 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesince Van Gölü’nde başlatılan çalışmalar sonucunda 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevreci projeleriyle Van Gölü’ne hayat vermeye devam ediyor. Gölde yıllarca biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, 1. etaptaki çalışmalarında sona gelirken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalarına başladı.

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kirlilikten arındırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü’nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda bir yılı aşkın süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 615 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar yüzde 90 civarında tamamlanırken, üniversite ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar sürüyor.

50 iş makinesi ve 65 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedeflenen projede, şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda üniversite sahili, Edremit Sahil Limanı, Akdamar Adası Limanı ve Gevaş Balıkçı Barınağı gibi alanlar da dip çamurundan arındırılırdı.

Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yıllar sonra çok sayıda kuş türü tekrar görülmeye başlandı.