Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü’nü kirlilikten arındırmak için başlatılan temizleme çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ‘Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı’ çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü’nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü kirlilikten arındırmak için başlayan 1’inci etap dip çamuru ve balçık temizliği çalışması tamamlanırken, 2’nci ve 3’üncü etaplarda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1’inci etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2’nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3’üncü etapta da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

100’ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışma çerçevesinde 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacağı belirtildi.