BİTLİS (İHA) – Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü’nde çekilme sürüyor.

Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı buharlaşmanın artması ve bu sene metrekareye düşen karın az olması nedeniyle Van Gölü’ndeki su çekilmesi devam ediyor. Gölün Bitlis’in Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan maddeler ise gün yüzüne çıktı. Gölün Tatvan sahili kısmında havadan çekilen görüntüler durumu gözler önüne sererken, 3 yıllık uzaydan çekilmiş görüntüleri de su çekilmesinin ciddiyetini gösteriyor.

Suyun bu denli ilk defa çekildiğini söyleyen Samet Çelikelçi adlı vatandaş, “Gezme amacıyla sahile geldik. Hayatım boyunca ilk defa suyun bu denli çekildiğini gördüm. Çekilen kısımda pet şişe gibi cisimler var ve bunlar Van Gölü’nde yaşayan canlılara zarar verebilir. Bundan dolayı önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Suyun çekildiği kısımda fotoğraf çektiklerini söyleyen Halil Çelikelçi adlı vatandaş, “Arkadaşımla birlikte suyun çekildiği kısma kadar yürüdük ve fotoğraflar çektik. Ciddi anlamda kötü koku var ve yaklaşık bir kilometre su geri çekilmiş” dedi.