Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’ne dikkat çeken sporcu kadınlar, gölde ilk kez zumba yaparken aynı zamanda çevre temizliği gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren zumba eğitmenleri, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suları çekilen Van Gölü’ne dikkat çekti. Gölün korunması ve temiz bırakılması için zumba yapan sporcular, aynı zamanda sahildeki çöpleri temizledi. Çok sayıda kadın sporcunun katıldığı etkinlik ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Gölümüzün maviliğini koruyalım"

İHA muhabirine konuşan zumba Eğitmeni Ebru Şen, yaptıkları etkinlikle Van Gölü’ne dikkat çektiklerini belirtti. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte Van Gölü’nde çekilmelerin yaşandığını ifade eden eğitmen Şen, “Van Gölümüzün maviliğini koruyalım. Bir taraftan küresel ısınma, diğer taraftan kirlikle beraber eski gölümüzü göremiyoruz. Van Gölü’nde ilk kez zumba yaptık” dedi.

Van Gölü’nde bir ilke imza atarak zumba yaptıklarını dile getiren eğitmen Şevval Acar ise “Bizim için inanılmaz derecede keyifli bir etkinlik oldu. Ekip olarak çok eğlendik. Gayemiz bu mavi gölümüzü koruyalım. Gölümüze her zaman sahip çıkalım” diye konuştu.