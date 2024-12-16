Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaz boyunca yüzen çocukların saç renkleri, sodalı su ve güneşin etkisiyle sarıya dönerken, havaların soğumasıyla birlikte göle girmeyen çocukların saçları eski rengine kavuştu.

Van Gölü’nün kıyısında yaşayan çocuklar, yaz tatili boyunca serinlemek için gün boyu göle giriyor. Ancak gölün yüksek oranda sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saç renkleri açılarak sarıya bürünüyor. Yaz aylarında saçları sararan çocukların, kışın göle girmemesiyle birlikte saçları tekrar eski koyu tonlarına dönüyor. Gölde sık sık yüzen çocuklarla az yüzenler arasında ise saç renklerindeki fark dikkat çekiyor.

“Bize ‘Van Gölü’nün sarı saçlı çocukları’ diyorlar”

İHA muhabirine konuşan Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü’ne günlük üç kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, “Havaların soğumasıyla artık göle girmiyoruz. Bu yüzden saç rengimiz eski rengine dönmeye başladı. Artık mahallede bize ‘Van Gölü’nün sarı saçlı çocukları’ diyorlar. Göle girince İcardi’yiz, şimdi Ronaldo olduk” dedi.

Yaz tatilinde Van Gölü’ne girdikten sonra saçlarının sarardığını ve okula bu şekilde gittiğini anlatan Furkan Çıkla ise saçlarının yeniden siyaha döndüğünü gören arkadaşlarının çok şaşırdığını söyledi.

Eser Çıkla da Van Gölü’nün kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, yaz boyunca gölde yüzdüklerini ve saçlarının sararmasının nedeninin gölün sodalı suyundan kaynaklandığını ifade etti.