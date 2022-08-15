Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçe sahillerinde kıyı dip temizliğine başlandı.

Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçe sahillerinde kıyı dip temizliğine başlandı.

Tatvan Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile yürütülecek çalışma çerçevesinde ilçe sahilinin yaklaşık 8 kilometrelik kısmında dip temizliği yapılmaya başlandı. Bugün sabah saatlerinde 30 araç ile startı verilen çalışmanın en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ziyareti sonrasında başlatılan çalışma ile geçmiş tarihlerde yapılan çalışmadan bugüne kadar geçen süreçte oluşan kirliliğinde taraması ve hesaplaması da yapılacak.

Van Gölü’nün Tatvan sahilindeki yaklaşık 8 kilometrelik kısımda bugün itibariyle kıyı dip temizliğine başladıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışma sonunda daha temiz bir Van Gölü’ne kavuşacaklarını söyledi. Başlatılan çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Geylani, “Temizlemek tabi ki önemli ama kirletmemek daha da önemli. 3 yıldır süren Van Gölü Eylem Planımız ile Van Gölü temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Van Gölü Eylem Planında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere 4 bakanlığımız vardı. Bunlarla beraber havza kenarındaki belediyeler, il özel idareleri ve ilgili kurumlarımız ile bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planında ilk etapta Van Gölü’nü kirleten unsurlar belirlendi. Arıtma tesisleri tespit edildi. Arıtma tesisi olmayan yerlere arıtma tesisi inşaatları başlatıldı. Diğer aşama ise Van Gölü’nde bir dip temizliği çalışmasıydı. Geçen sene Emine Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum’un ziyaretleri ile yapılan sempozyumlarda bir dip temizliği çalışması başlatıldı. Şu an bir fizibilite çalışmasına aynı zamanda devam etmektedir. Yaklaşık 7 kilometre 300 metre derinliğinde bir dip taraması yapılmakta. Geçmiş tarihlerde yapılan temizlik ile şimdi arasında oluşan fark tespit edilecek. Kademeli olarak kıyıdan başlayıp derinlikten 2 aşamalı dip temizliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın son yayınlanan kararnamesi ile beraber Van Gölü Koruma Eylem Planı içerisinde doğal sit alanı sürdürülebilir, korunabilir ve kontrollü kullanıma açık hale gelecek alan olarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Geçen sene NASA tarafından yapılan fotoğraf yarışmasında dünyada birinci olarak maviliği ve güzelliği ile Van Gölü olmuştu. İnşallah en kısa zamanda eski maviliğini kazanmış olacak. Ben bu konuda alakalarından dolayı Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“8 kilometrelik sahil bandında fizibilite çalışmalarımız devam edecek”

Daha mavi bir Van Gölü için en kısa zamanda doğru şekilde çalışmalara devam edileceğini söyleyen Başkan Geylani, “Yaklaşık 8 kilometrelik bir sahil bandımız var. Bir fizibilite çalışması başlatıldı ve kıyıdan bir 300 metre derinlikte tarama yapılmakta. Mevcut kirlilik tespit edilmiş olacak. Koy bir alan olduğu için akıntı direkt kıyıya kirliliği getiriyor. En kirli alandan başladık. Sağlı sollu olarak Ahlat’a doğru bir temizliğe devam edeceğiz. Murat Kurum’un ziyaretlerinde büyük bir ekskavatör makineyi envanterimize katmış oluyoruz. İl özel idareden kamyon ve kato desteği, Devlet Su İşleri Müdürlüğünden ekskavatör ve kamyon desteği, aynı şekilde belediyenin ekip ve ekipmanları ile 30’a yakın araç ile en kısa zamanda ve en doğru şekilde çalışmalarımıza devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.