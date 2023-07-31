Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı 10 balıkçı barınağının kuraklıktan olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü’ndeki su kaybını artırdı. Su kaybıyla birlikte Van Gölü’ndeki birçok limandaki su seviyesi yarım metrenin altına düştü. Konuya ilişkin bilimsel makale yayımlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü balıkçılığının kuraklıktan etkilenmemesi için barınakların iç alanının kum ve kayalardan temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

İHA muhabirine konuşan Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2’si Erçek Gölü’nde ve 80’i Van Gölü’nde olmak üzere kentte toplam 82 balıkçı teknesinin kayıtlı olduğunu belirtti. Van Gölü’nde 12, Erçek Gölü’nde ise bir barınağın kıyı yapısından faydalandığını ifade eden Şube Müdürü Demir, “Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde ve yüz yüze görüşmelerde kıyı yapılardan 2’sinin doğal yapı olduğu, 10 kıyı yapısının ise kuraklıktan etkilendiği tespit edilmiştir. Ülkemizde ve Van’da etkili olan kuraklıktan dolayı Van Gölü’nün suları geri çekilmiştir. Çünkü Van Gölü bir iç sudur ve iç sular ise yağışlardan beslenmektedir. Suların geri çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri kıyı yapılarına giriş ve çıkışlarda zorluk yaşamaktadır” dedi.

“Balıkçılar bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir”

Van Gölü’ndeki bir çok kıyı yapısında su seviyesinin 0,5 metrenin altına düştüğünü dile getiren Demir, "Bilimsel çalışmaların belirlediği kıyı yapılarında su seviyesinin en düşük 0,5 metrenin üzerinde olması gerekiyor. Ancak Van Gölü’ndeki birçok kıyı yapılarındaki su seviyesi 0,5 metrenin altına düşmüştür. Bu da balıkçı teknelerinin kıyıya yanaşmada çektiği zorlukları gözler önüne sermektedir. Eğer bu kıyı yapılarında bir an önce bir çalışma yürütülmezse balıkçılar bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. Ayrıca 2 adet doğal kıyı yapısında da tekne barınağının yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda kuraklıktan etkilenen balıkçı barınaklarının iç alanın taranması, kum ve kayalardan temizlenmesi gerektiğini söyleyen Demir, teknelerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için de yeterli rıhtımların yapılması gerektiğini kaydetti.

Suların çekilmesiyle limandaki rıhtımlara yanaşmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden Nihat Avşar isimli balıkçı ise yaşadıkları zorluklardan dolayı kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini talep etti.