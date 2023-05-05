Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu.

İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, bazı vatandaşlar da ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü’nde oluşan yakamozu izledi. Profesyonel makinasıyla dolunayın yükselişini çeken doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün dolunayın çok güzel göründüğü bir gün. Bizde Ahlat iskelesine inerek arkadaşlarla birlikte çekim yapmaya geldik. İnanılmaz güzel bir manzara karşımıza çıktı. Van Gölü üzerinde çıkan dolunay çok güzel görüntü oluşturdu. Karşıda gördüğünüz gibi inanılmaz bir manzara ve yakamozla karşı karşıyayız” dedi.