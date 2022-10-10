Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde Van Gölü semalarında beliren dolunay, görenleri hayran bıraktı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde Van Gölü semalarında beliren dolunay, görenleri hayran bıraktı.

Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle bazen bulutların arasına girerek yükselen dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Dolunayın ağaç dalları, uçan kuşlar ve cami minareleri ile oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Dolunay Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde adeta geceyi gündüze çevirdi.