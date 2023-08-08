Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde bakımsızlıktan dolayı adeta harabeye dönen liman yenilendi.

Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde yıllar önce yapılan Dereağzı Limanı, bakımsızlıktan dolayı harabeye dönmüştü. 30’un üzerinde balıkçı teknesinin olduğu limanda Dereağzı, İnköy ve Altınsaç mahallelerinden yaklaşık 50 tekne yer alıyordu. Son yıllarda Van Gölü suyunun çekilmesi nedeniyle tekneler karaya oturmuş ve bu anlamda yetkililerden yardım istenilmişti. Bunun üzerine söz konusu limanda çalışma başlatılmış ve liman yenilenerek balıkçıkların hizmetine sunulmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dereağzı Mahalle Muhtarı Reşit Öner, 1992 yılında yapımına başlanılan limanın yarıda bırakıldığını ve ardından rüzgarın da etkisiyle yarım yapılan duvarın yıkıldığını ifade ederek, “Geçen sene Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bizi ziyaret etmiş ve durumumuzu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’a iletmişti. Onların aracılığıyla limanımız yapıldı. Şu anda balıkçılarımız rahatça limana girip çıkabiliyorlar. Ben bu anlamda VANTB Başkan Nayif Süer ve Gülşen Orhan Hanımefendi başta olmak üzere limanın yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

11 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını aktaran Bünyamin Değirmencioğlu isimli balıkçı ise “Van Gölü’ndeki su seviyesinin düşmesinden dolayı tekneler karaya oturuyordu Geçen sene sonbaharda limanımızın temizliği, bu sene de yeni iskelesi yapıldı. Şu anda rahatça limana girip çıkabiliyoruz. Sadece limanımızın çevresindeki duvarın yapımı kaldı. İnşallah en kısa sürede o da tamamlanır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.