Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ve gönüllülerce Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışması sonucunda yaklaşık 20 ton çöp toplandı.

Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ve gönüllülerce Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışması sonucunda yaklaşık 20 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla “Sen Ben Hepimiz Temiz Bir İpekyolu İçin Aramızda Ol” sloganıyla Van Gölü’nün İskele Sahili’nde temizlik programı düzenlendi. Temizlik etkinliğine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kızılay, Let’s Do It Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri katıldı. Kaymakam Aydın’ın da temizlik faaliyetine katıldığı etkinlikte gönüllüler yaklaşık 20 ton çöp topladı. Toplanan çöplerden ise “Temiz İpekyolu” yazısı yazıldı.

“Üzüntü verici şekilde çok fazla çöp çıkıyor”

Konuya ilişkin konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentteki gönüllülerin desteğiyle Van Gölü’nün kıyısında temizlik faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Van Gölü’nün korunması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Aydın, “Van Gölü’nün temiz kalması için gerek Cumhurbaşkanlığımız, gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız birçok tedbir alarak yürürlüğe koydu. Bizler de bu farkındalığı artırmak, Van Gölü’nü temizlemek ve sahip çıkmak amacıyla tüm gönüllülerimizle birlikte bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Üzüntü verici şekilde çok fazla çöp çıkıyor. Buradan herkesi Van Gölü’nü temiz tutmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya davet ediyorum” dedi.

Kentte ciddi anlamda çöp atma problemi olduğunu dile getiren Let’s Do It İpekyolu Temsilcisi Ceylan Encü ise “Çöpler ne kadar toplanırsa toplansın, insanlarımız bilinçlenmediği sürece bu sorun son bulmuyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi adına daha fazla etkinlikler yapacağız” diye konuştu.

Çöp atılmaması konusunda vatandaşın daha duyarlı olması önerisinde bulunan Kızılay Van İl Kadın Teşkilatı Başkanı Kübra Oskay da bugün ellerinden geldiğince kıyıları çöplerden temizlediklerini söyledi.

Çevre temizliği konusunda duyarlılık kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Van YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Şevin Öznur ise benzer etkinliklerle çevre temizliği dikkatinin artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.