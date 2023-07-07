Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle başlatılan gençlik kampı bünyesinde 17-25 yaş arasındaki 5 bin genç Van Gölü kıyısında kamp yapacak.

Van Gölü kıyısında bulunan Fidanlık Parkındaki kamp etkinliğinde gündüz sportif etkinlikler, sokak oyunları, el sanatları, canlı müzik etkinliği yapacak olan gençler, akşam saatlerinde ise sinema, gökyüzü gözlem ve okçuluk gibi birçok etkinliği bir arada yapma şansı bulacak. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından başlatılan ve 17-25 yaş arası 5 bin gencin faydalanacağı gençlik kampına Van’daki sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri, Kur’an kurslarında eğitim gören gençler faydalanacak. 200 kişilik gruplar halinde 25 ayrı kampın düzenleneceği etkinlikte, il ve ilçelerden 5 bin gencin katılım sağlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5 Temmuz’da düzenlenen kamp etkinliğinin Van’da ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi. Gençlik merkezleri, Kur’an kursları ve STK’larda çeşitli eğitimlere katılan gençlerin misafir edileceği ifade edilen açıklamada, “Düzenlenen kamp etkinliğinin ilkine il ve ilçelerden 200 genç katıldı. Kampçı gençler burada sabah kahvaltısı yaparak güne başlıyor. Ardından sportif etkinlikler, sokak oyunları, el sanatları, canlı müzik etkinliği, sinema, gökyüzü gözlem ve okçuluk gibi birçok etkinliği de bir arada yapıyor. Gençlerin kişisel becerilerinin artmasına katkı sunacak kampta toplamda 5 bin genç faydalanacak. Bu proje ile her geçen yıl katılımcı sayısı artarak sürdürülmesi hedefleniyor. Kampın kuruluş aşamasında büyük katkılar sunan başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya gençler adına teşekkür ediyoruz” denildi.