Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim veren Van Gölü İlkokulu, kentin ilk marka tescilli okul unvanını kazandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim veren Van Gölü İlkokulu, kentin ilk marka tescilli okul unvanını kazandı.

Bitlis’te eğitim veren Van Gölü İlkokulu, yaptığı birçok örnek proje ve çalışmayla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin ilk marka tescilli okulu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, Bitlis’in ilk marka tescilli okulu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türk Patent ve Marka Kurumu’na faydalı model ve patent için çok sayıda proje sunarak uzun bir sürecin olumlu sonuçlandığını dile getiren Ballıkaya, “Yaklaşık 5 yıl önce bu okulda göreve başladığım zaman öğretmenlerimle yaptığım ilk toplantımda biz bu okulda bir başarı hikayesi yazacağız. Ben burada bir başarı hikâyesi için geldim demiştim. Bu okulun A’dan Z’ye her türlü gelişimi için akademik, fiziksel, kültürel, sosyal gelişimi noktasında gereken ne varsa hepsini beraber bir hikaye çerçevesinde yapacağımızı ifade etmiştim. Akabinde biz yavaş yavaş çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra ortaya bir slogan attık. Bir diziden etkilenerek ‘Bir Van Gölü Masalı Başlıyor’ demiştik. Hakikaten biz beş yıl önce bir masal başlattık. Bu masalın birçok kahramanı oldu. Ortaya çok ciddi başarı hikayeleri koyduk. Bunu defalarca biz kamuoyunda tekrar ettik” dedi.

“Ülkemiz ve dünya çapında yankılanan projelere imza attık”

Ulusal açıdan önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ballıkaya, “Her alanda özgün çalışmalar yapan okulumuzun marka olarak da tescil edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatlarımızı yaptık. Belli aşama, süreç ve incelemeler ile yasal prosedürlerden geçtikten sonra yaklaşık 7-8 aylık bir süreç geçiyor. Bununla beraber biz tamamen bütün prosedürleri de yerine getirdikten sonra bir devlet kurumu olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Van Gölü İlkokulu olarak marka tescil edildik. O kadar özgün iş, o kadar çalışma, o kadar emek, o kadar başarı hikayelerinin yanında bizim için bu hikaye tamamen bir taçlanma oldu. Markasıyla beraber artık ülkemizin güzide bir marka kurumu haline gelmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımız bu konuda bizleri teşvik ediyor”

Okulun tescil edildiği süreci anlatan Müdür Ballıkaya, “Öncelikle bunun bir tabii yasal prosedürü var. Türk Patent ve Marka Kurumu’na siz müracaatınızı yapıyorsunuz. Cüzi bir ödemesi var, ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. Başvurunuz kabul edildikten sonra ülke çapında uzman benzerlik araştırması dediğimiz bir araştırma çıkıyor. Sizin özgün olmanız gerekiyor. Başka herhangi bir kurumun logosuna, ismine gibi benzerlik addetmemesi gerekiyor. Bütün şartları yerine getirdikten sonra siz tescil ediliyorsunuz, onaylanıyorsunuz ve kamu tebliğinde siz tebliğ ediliyorsunuz. Yani tüm ülkeye duyuruluyorsunuz. Akabinde de tescil belgesini alıp markalaşıyorsunuz” diye konuştu.

“İlimizde de ilk olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz”

Bitlis’te ilk defa bir okulun ismiyle marka tescil belgesini aldığına dikkat çeken Ballıkaya, “Bitlis’te Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ismiyle tescil edilen ilkokul olma özelliğini de taşıyoruz. Belki de Doğu Anadolu Bölgesinde de ilk olma özelliğini de taşıyordur. Ama çok az sayıda kurum ve okul ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. İlimizde de ilk defa bunu alan okul olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.