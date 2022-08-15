Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali renkli görüntülerle başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali renkli görüntülerle başladı.

Van Gölü Havzası’nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine ‘dur’ diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için Van Büyükşehir Belediyesi organizesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliği ile düzenlenen 4. Van Denizi Bisiklet Festivali, Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı’nda start aldı. ’Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ sloganıyla düzenlenen ’Van Denizi Bisiklet Festivali’ ile göldeki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Çevre belediyelerinin de destek verdiği ve 21 Ağustos’a kadar sürecek olan festivalde İran, İtalya, Almanya ile 81 ilden yaklaşık 250 sporcu 450 kilometrelik Van Gölü çevresinde pedal çevirecek.

Sağlık koşulları elverişli olan herkesin bisikletiyle 21 Ağustos’a kadar kamp alanlarından katılabileceği festivalde sırasıyla Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Tuşba ilçeleri gezilecek. 450 kilometrelik yol ağında bisikletli gruplara sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek verilecek. Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Ahlat, Erciş ve Tuşba sahillerinde kamp alanları oluşturulacak.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda dolu dolu bir yaz geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, “Tüm kesimlere yönelik etkinliklerimiz var. En son Gevaş ilçemizde Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu gerçekleşmiştik. Yurtiçi ve yurt dışından birçok sporcumuz katılım sağladı. Bugün de Van’da 4.’sü düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Bu festivale Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 250 sporcumuz katılıyor. Bu parkurumuz 450 kilometredir. Yani sporcularımız Van Gölü’nün tamamını turlayacaklardır. Buradaki amacımız Van turizmine katkı sağlamak ve Van Gölü çevre koruma eylem etkinliğine destek vermektir. Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için bunun da bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Buradan da Vanlı hemşehrilerimize şunu söylüyorum; Van Gölü’ne sahip çıkalım, gölümüzü kirletmeyelim” diye konuştu.

Eskişehir’den geldiğini belirten Rahime Çelen ise Van’a ilk defa geldiğini söyleyerek, “Ben çok gezen bir insanım ama maalesef Van’a gelme şansım olmamıştı. Buraya geliş nedenim bisiklet turu değil. Van Gölü temiz kalsın kampanyasına destek vermektir. Yapılan farkındalık çalışmalarını sosyal medyadan izliyorum ve çok beğeniyorum. Yapılan çalışmalar uluslararası boyutlara taşındı. Bisiklet sürmeyi sevdiğim için buraya bisiklet sürerek kampanyaya destek vermek istedim. Turu tamamlamak istiyorum ama neler yaşayacağız bilmiyorum. Coğrafyası farklı tabi uyum sağlayıp 7 gün boyunca pedallamaya çalışacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.